I giudici europei fanno causa al Consiglio dell’UE per il piano di ripresa della Polonia (Di lunedì 29 agosto 2022) A giugno, il Consiglio dell’UE ha approvato il piano di ripresa della Polonia. Ora, diverse organizzazioni che rappresentano i giudici europei hanno intentato una causa contro il Consiglio dell’UE per la sua decisione. Secondo i giudici, Varsavia non dovrebbe accedere ai fondi fino a quando non ripristinerà l’indipendenza della magistratura. I giudici europei fanno causa Leggi su periodicodaily (Di lunedì 29 agosto 2022) A giugno, ilha approvato ildi. Ora, diverse organizzazioni che rappresentano ihanno intentato unacontro ilper la sua decisione. Secondo i, Varsavia non dovrebbe accedere ai fondi fino a quando non ripristinerà l’indipendenzamagistratura. I

infoitinterno : I giudici europei fanno causa al Consiglio dell’UE per il piano di ripresa della Polonia - Billa42_ : I giudici europei fanno causa al Consiglio dell’UE per il piano di ripresa della Polonia - marco_disca : RT @magicaGrmente22: Associazioni di giudici europei hanno impugnato davanti al Tribunale dell'Unione europea la decisione di approvare il… - magicaGrmente22 : Associazioni di giudici europei hanno impugnato davanti al Tribunale dell'Unione europea la decisione di approvare… - lorenzo_buzzoni : RT @maggiorebrux: Brutto presagio: l'arbitrato che multa l'Italia a pagare il gigante del petrolio #Rockhopper per la chiusura delle trivel… -