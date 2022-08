“I fiababbracci” è il nuovo libro di Teresa Capezzuto

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 29 agosto 2022) L’autrice bergamascafirma l’avventura interattiva per i piccoli Iaccompagnata dalle immagini giocose create dall’illustratrice Albertina Neri. Gli abbracci fantasiosi fanno giocare i bambini con le pagine, il corpo e la voce, insieme agli animali del mondo. Ilfa parte della nuova collana Ciliegine dai due anni di Edizioni il Ciliegio ed è caratterizzato dall’interattività piena di curiose scoperte, rassicurante musicalità del testo e colori vivaci. Ai più grandi può far riscoprire la bellezza di un abbraccio. “Icoinvolge i bambini da protagonisti chiedendo loro con colori diversi, dopo ciascuna microstoria centrata su vari animali del mondo, di avvicinare le pagine per farli conoscere, accendere la luce per farli incontrare, tirare la palla per farli ...