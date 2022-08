I dubbi sulla nuova relazione di Manuel Bortuzzo: “Credete a questa storia?” (Di lunedì 29 agosto 2022) I fan di Lulù Selassié sembrano non aver preso affatto bene la storia d’amore tra Manuel Bortuzzo e Angelica Benevieri. Non tutti, però, credono che le foto postate sul web dalla coppia raccontino la verità. Alcuni utenti, infatti, ritengono che si tratti solo di una mossa ben organizzata. Deianira Marzano, dopo aver ricevuto un commento sull’argomento, ha deciso di esprimere la sua opinione. Potrebbe interessarti: Angelica Benevieri si rivela: la nuova storia d’amore con Manuel Bortuzzo Manuel Bortuzzo e Angelica Benevieri stanno davvero insieme? Manuel Bortuzzo è di nuovo al centro del ciclone. Il percorso vissuto durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip aveva lo aveva aiutato a ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 29 agosto 2022) I fan di Lulù Selassié sembrano non aver preso affatto bene lad’amore trae Angelica Benevieri. Non tutti, però, credono che le foto postate sul web dalla coppia raccontino la verità. Alcuni utenti, infatti, ritengono che si tratti solo di una mossa ben organizzata. Deianira Marzano, dopo aver ricevuto un commento sull’argomento, ha deciso di esprimere la sua opinione. Potrebbe interessarti: Angelica Benevieri si rivela: lad’amore cone Angelica Benevieri stanno davvero insieme?è di nuovo al centro del ciclone. Il percorso vissuto durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip aveva lo aveva aiutato a ...

