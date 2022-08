I 13 milioni, gli uomini con il fucile e il presunto sortilegio per Mbappé: cosa c’è dietro il presunto ricatto a Pogba – Il video (Di lunedì 29 agosto 2022) Nei giorni scorsi Mathias Pogba ha minacciato «pesanti rivelazioni» sul fratello Paul. Lo ha fatto in un video pubblicato sui social network. Il fratello, calciatore attualmente senza squadra, di fronte alla telecamera ha affermato che «il mondo intero» come la Juventus e gli «sponsor meritano di sapere certe cose per decidere con cognizione di causa se lui (Paul Pogba) meriti davvero ammirazione, rispetto, il suo posto nella Francia, se è una persona degna di fiducia. Tutto questo rischia di essere esplosivo», ha concluso, senza ulteriori dettagli sulla natura delle proprie “rivelazioni”. Il giornale francese Franceinfo ha rivelato cosa c’è dietro le minacce al centrocampista della Juve. Ovvero un’indagine in corso per estorsione dopo una denuncia del calciatore. «Le recenti dichiarazioni di ... Leggi su open.online (Di lunedì 29 agosto 2022) Nei giorni scorsi Mathiasha minacciato «pesanti rivelazioni» sul fratello Paul. Lo ha fatto in unpubblicato sui social network. Il fratello, calciatore attualmente senza squadra, di fronte alla telecamera ha affermato che «il mondo intero» come la Juventus e gli «sponsor meritano di sapere certe cose per decidere con cognizione di causa se lui (Paul) meriti davvero ammirazione, rispetto, il suo posto nella Francia, se è una persona degna di fiducia. Tutto questo rischia di essere esplosivo», ha concluso, senza ulteriori dettagli sulla natura delle proprie “rivelazioni”. Il giornale francese Franceinfo ha rivelatoc’èle minacce al centrocampista della Juve. Ovvero un’indagine in corso per estorsione dopo una denuncia del calciatore. «Le recenti dichiarazioni di ...

