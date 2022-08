Horner | grazie Mercedes per la direttiva tecnica

FormulaPassion.it

Verso il GP del Belgio si azzardavano cifre, gap di prestazione che due squadre in particolare - Ferrari e Red Bull - avrebbero dovuto pagare all'introduzione della direttiva "anti - porpoising". ...... ma non per questo incapace di generare caricoal fondo. Le prossime gare a Zandvoort e ...sottolineando quando fosse stata negativa per le prestazioni della Red Bull e anche Christiannon ... Horner caustico: “Dovrebbero dare direttive tecniche più spesso” L'introduzione della direttiva anti-porpoising non ha prodotto effetti nella competitività assicura Horner. Piuttosto, torna sul tema richiamando le sollecitazioni Mercedes a un intervento ...Il circuito belga è perfetto per esaltare le caratteristiche della RB18, una vettura molto efficiente dal punto di vista aerodinamico, ma non per questo incapace di generare carico grazie al fondo ...