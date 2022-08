HOMI Fashion&Jewels Exhibition | a settembre viaggio alla scoperta dei trend del futuro

(Di lunedì 29 agosto 2022) Oltre 400 brand provenienti dall’Italia e da tutto il mondo si stanno preparando ad arrivare a Milano, capitale della moda e delle nuove tendenze, per raccontarci il presente, ma soprattutto il, del variegato mondo degli accessori, sempre in evoluzione.Fashion&Jewelstra i nuoviguarda le fotoFashion&Jewels, la manifestazione dedicata all’eccellenza del bijou, del gioiello e dell’accessorio moda, dal 16 al 19 ...

Elle

... invece, prevista la partecipazione a Vicenza Oro che si terrà nella città del Palladio dal'8 al 12 settembre mentre il settore moda, casa e design avrà come destinazione Milano pere ...... invece, prevista la partecipazione a Vicenza Oro che si terrà nella città del Palladio dal'8 al 12 settembre mentre il settore moda, casa e design avrà come destinazione Milano pere ... La fiera del bijoux torna per esplorare la moda del domani HOMI Fashion&Jewels Exhibition torna a settembre a fieramilano con due importanti novità, la shooting zone e l’area FJ Visions of Tomorrow ...Lo shooting nella Grande Mela è stato l’occasione per presentare le collezioni AI 22/23 di alcune griffe espositrici della fiera dedicata a bijou, gioiello e accessorio moda attesa a Milano dal 16 al ...