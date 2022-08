Hillary Clinton difende Sanna Marin…ballando

(Di lunedì 29 agosto 2022) Solo una foto, e poche parole, ma il messaggio dia sostegno diMarin è chiarissimo. La premier finlandese negli ultimi giorni è stata travolta dalle critiche per alcuni video che la ritraevano ballare e cantare. E così l’ex segretario di stato Usa ha pensato bene di esplicitare pubblicamente il suo punto di vista sulla vicenda con un tweet. Thank you @https://t.co/8XU9RKUlas —Marin (@Marin) August 28, 2022Marin, la difesa dell’ex segretario di stato USA Il messaggio social, rilanciato dalla premier finlandese che l’ha ringraziata, recita: “Continua a ballare, @marin”, e nel tweet compare una foto che immortala ...

RaiNews : Il tweet della solidarietà #SannaMarin #Partygate #HillaryClinton - Gio_Scorza : RT @dariodangelo91: Hillary #Clinton pubblica una foto che la vede intenta a danzare scatenata a Cartagena ai tempi della sua esperienza da… - annamarone : RT @dariodangelo91: Hillary #Clinton pubblica una foto che la vede intenta a danzare scatenata a Cartagena ai tempi della sua esperienza da… - VitaDiLeoG : RT @dariodangelo91: Hillary #Clinton pubblica una foto che la vede intenta a danzare scatenata a Cartagena ai tempi della sua esperienza da… - heterochromance : @SuperB44B @Llamaoftime @bethanyshondark Haha no -

ha postato sui social una vecchia foto dove va a ballare a margine di un incontro. Ha spezzato una lancia a favore di Sanna Marin. Anche l'ex segretaria di Statosi è ...AGI - Al fianco della premier finlandese Sanna Marin, finita nella bufera dopo essere stata ripresa in balli scatenati , è scesa anche. L'ex segretario di Stato Usa ed ex candidato presidenziale ha postato su Twitter una sua foto mentre danza gioiosa: 'Come diceva Ann Richards, 'Ginger Rogers ha fatto le stesse cose ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...«Posso onestamente dire che quest’ultima settimana non è stata la più facile della mia vita. «Immagini e video che non vorrei vedere, che so che voi non vorreste vedere e che tuttavia vengono mostrati ...