Harry e Meghan Markle non vedranno la regina durante il loro soggiorno nel Regno Unito (Di lunedì 29 agosto 2022) Con Sua Maestà trattenuta a Balmoral dall'aggravarsi dei suoi problemi di mobilità, gli esperti escludono che i duchi di Sussex si spingano fino in Scozia per salutarla, nonostante abbiano anche un giorno completamente libero da impegni

