“Hanno finalmente detto sì”. La coppia di attori si è sposata, l’annuncio e le foto sui social (Di lunedì 29 agosto 2022) Alla fine è successo: Demet Ozdemir e Oguzhan Koc si sono sposati. La meravigliosa e bravissima attrice di DayDreamer – Le ali del sogno ha finalmente detto sì al suo compagno. Stanno insieme, pubblicamente, da appena un anno, ma i due non Hanno di certo voluto aspettare oltre. Dopo diverse dichiarazioni d’amore in giro per il mondo, infatti, i due Hanno deciso di promettersi amore eterno nella loro terra natia: la Turchia. In tanti però Hanno notato un assente d’eccezione: Can Yaman. Alle nozze della bella Demet c’erano tanti colleghi della soap, ma nessuno ha visto Yaman. Ma perché ha disertato proprio il matrimonio della cara amica e collega? Probabilmente, si vocifera, per impegni lavorativi. Il prossimo 6 settembre infatti sarà a Venezia, ospite d’eccezione insieme a Francesca Chillemi per ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 29 agosto 2022) Alla fine è successo: Demet Ozdemir e Oguzhan Koc si sono sposati. La meravigliosa e bravissima attrice di DayDreamer – Le ali del sogno hasì al suo compagno. Stanno insieme, pubblicamente, da appena un anno, ma i due nondi certo voluto aspettare oltre. Dopo diverse dichiarazioni d’amore in giro per il mondo, infatti, i duedeciso di promettersi amore eterno nella loro terra natia: la Turchia. In tanti perònotato un assente d’eccezione: Can Yaman. Alle nozze della bella Demet c’erano tanti colleghi della soap, ma nessuno ha visto Yaman. Ma perché ha disertato proprio il matrimonio della cara amica e collega? Probabilmente, si vocifera, per impegni lavorativi. Il prossimo 6 settembre infatti sarà a Venezia, ospite d’eccezione insieme a Francesca Chillemi per ...

rRikFin : #GiuseppeConte vuol a tt i costi lo scostamento di bilancio , così finalmente avrà un motivo valido per attaccare… - DeliriaJo : Finalmente ho una TV libera e posso guardare il secondo episodio di #HouseoftheDragon Spero sia migliore del prim… - Donatel95679766 : RT @Animal_Genocide: Finalmente liberi, questi Beagle corrono nell'erba per la prima volta (Video). Liberati dalle gabbie di un laboratorio… - unsaidemily12 : RT @_portamivia_: Finalmente hanno dato a Melisa un personaggio che ha tutte le carte in regola per essere positivo e gradevole dall’inizio… - carnageflower : @attivaggressiva Hanno finalmente evocato Chthulu -