Guida all'acquisto - Perché lei: Volkswagen T-Roc 1.0 TSI Life (Di lunedì 29 agosto 2022) Introdotta sul mercato alla fine del 2017, la Volkswagen T-Roc nasce sulla stessa piattaforma MQB della Volkswagen Golf, dalla quale ne riprende anche intenti e vocazione, adattandoli al sempre più apprezzato mercato delle sport utility. Lo stile sobrio ed elegante degli esterni è arricchito da particolari originali che donano alla vettura maggiore personalità, come il lunotto inclinato e il design del paraurti anteriore più aggressivo dopo l'aggiornamento di pochi mesi fa. Anche gli interni, si sono evoluti, mantenendo un'impostazione classica, ma adottando il più recente sistema multimediale della Volkswagen e materiali più pregiati. Dentro il cofano, invece, per il momento niente spazio all'elettrificazione ma efficienti motori Diesel e benzina, tra i quali, per questa Guida all'acquisto, abbiamo ...

