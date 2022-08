Guerra Russia-Ucraina, via alla missione dell’Aiea a Zaporizhzhia. Mosca: “Pronti a collaborare”. Kiev: “Controffensiva sul fronte sud”. Identificato un altro ucraino accusato dell’omicidio Dugina (Di lunedì 29 agosto 2022) Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, sarà oggi in Svezia, poi a Praga per la riunione informale dei ministri degli Esteri Ue. La Russia intende mobilitare 90 mila militari in più Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 29 agosto 2022) Il ministro degli Esteri, Dmytro Kuleba, sarà oggi in Svezia, poi a Praga per la riunione informale dei ministri degli Esteri Ue. Laintende mobilitare 90 mila militari in più

fattoquotidiano : Incubi nucleari. Budapest non ha sanzionato Mosca dall’inizio del conflitto. Ora per costruire l’impianto 10 miliar… - GiovaQuez : Di Battista: 'La Russia è autosufficiente dal punto di vista energetico, alimentare e idrico nonostante le balle oc… - LaVeritaWeb : L’Ue ha lasciato soli gli Stati nella guerra economica alla Russia. La soluzione più rapida ed efficace è creare un… - NoAnziche : RT @AnnamariaBiello: Quando si dice la stampa italiana, Travaglio sostiene che The economist è contro le sanzioni alla Russia. No, The econ… - facio75 : RT @AnnamariaBiello: Quando si dice la stampa italiana, Travaglio sostiene che The economist è contro le sanzioni alla Russia. No, The econ… -