Guerra in Ucraina: bombe su Zaporizhzhia, arriva l'Aiea. Battaglia a Kherson (Di lunedì 29 agosto 2022) L'incubo di un disastro nucleare a Zaporizhzhia è sempre più forte. Mentre dopo giorni di attesa la missione di monitoraggio dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica è partita per l'Ucraina, ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 29 agosto 2022) L'incubo di un disastro nucleare aè sempre più forte. Mentre dopo giorni di attesa la missione di monitoraggio dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica è partita per l', ...

NathalieTocci : Dopo settimane in cui l’esercito ucraino ha colpito depositi armi e logistica russi, sembra sia iniziata la controf… - demagistris : La guerra in Ucraina non si placa, con il rischio di catastrofe atomica nella centrale nucleare, ma non se ne deve… - RaiTre : Guerra e Fame Questa sera alle 21.20 su #Rai3 e in streaming su @RaiPlay tornano le inchieste di @IaconaRiccardo e… - nonrispondere : RT @NathalieTocci: Dopo settimane in cui l’esercito ucraino ha colpito depositi armi e logistica russi, sembra sia iniziata la controffensi… - PersonacasoF : RT @Justinghiandone: Avete notato che il 99% di quelli che fanno tifo da stadio, riguardo ad una guerra dove muoiono persone,quindi infisch… -

In questo clima di altissima tensione, i tecnici dell'Aiea, tra cui l'italiano Massimo Aparo, vicedirettore dell'ente, sono sbarcati in Ucraina con l'obiettivo di fare chiarezza sullo stato dell'impia ...

Panorama geopolitico, conflitti geoeconomici e nuovo governo