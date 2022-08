“Guardate cosa fa”. Pensava di passarla liscia ma il drone lo filma. Smascherato in diretta: VIDEO (Di lunedì 29 agosto 2022) Incendio indomabile, ma viene incastrato da un drone. La vicenda è avvenuta a Crotone. Lingue di fuoco che non smettevano di ardere e la difficoltà nel domarle da parte delle squadre dei Vigili del Fuoco intervenute sul posto: le immagini del VIDEO rivelano una verità. Scatta la denuncia del presidente della Regione Calabria. Il VIDEO dell’incendio a Crotone diventa virale: il drone riprende tutto. La vicenda accaduta nella città calabrese è ormai sulla bocca di tutti in seguito alle parole del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, che ha postato il VIDEO sulla sua pagina Facebook. Il VIDEO dell’incendio a Crotone diventa virale: “Beccato dal drone!” “Appicca incendio ma il drone riprende tutto. Incastrato! È accaduto questa ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 29 agosto 2022) Incendio indomabile, ma viene incastrato da un. La vicenda è avvenuta a Crotone. Lingue di fuoco che non smettevano di ardere e la difficoltà nel domarle da parte delle squadre dei Vigili del Fuoco intervenute sul posto: le immagini delrivelano una verità. Scatta la denuncia del presidente della Regione Calabria. Ildell’incendio a Crotone diventa virale: ilriprende tutto. La vicenda accaduta nella città calabrese è ormai sulla bocca di tutti in seguito alle parole del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, che ha postato ilsulla sua pagina Facebook. Ildell’incendio a Crotone diventa virale: “Beccato dal!” “Appicca incendio ma ilriprende tutto. Incastrato! È accaduto questa ...

NicolaPorro : ?? Noi stiamo qui a litigare sul #rigassificatore di #Piombino. Guardate invece cosa stanno realizzando in #Germania… - Federvolley : Il CT @fefedegio suona la carica in allenamento. Guardate cosa combina però Alessandro #Michieletto ....????????… - buronjek : RT @NicolaPorro: ?? Noi stiamo qui a litigare sul #rigassificatore di #Piombino. Guardate invece cosa stanno realizzando in #Germania ???? #Gn… - MarcoDolc : Volete sapere cosa accadrà a breve? Guardate l’andamento della borsa e vi passerà la voglia di votare chi promette… - BWhiteblack : RT @NicolaPorro: ?? Noi stiamo qui a litigare sul #rigassificatore di #Piombino. Guardate invece cosa stanno realizzando in #Germania ???? #Gn… -