Golf: Rory McIlroy, magnifica rimonta! Suo il Tour Championship 2022, Scottie Scheffler costretto alla resa (Di lunedì 29 agosto 2022) Erano 6 i colpi di ritardo di Rory McIlroy all’inizio dell’ultimo giro. Neanche questo, però, ha fermato il nordirlandese. Per la terza volta, con una rimonta a tratti epica, è suo il Tour Championship, l’evento che chiude i playoff della FedEx Cup, dopo i successi del 2016 e del 2019. Non solo: va a intascarsi i 18 milioni di dollari destinati al vincitore, oltre a guadagnarsi la posizione numero 2 del ranking mondiale, proprio dietro al battuto e leader dell’OWGR, Scottie Scheffler. Vince con pieno merito, McIlroy: del resto, lo avrebbe fatto anche in condizioni normali, cioè senza la partenza a score basati sulla classifica della FedEx Cup fino alla scorsa settimana, visto lo score effettivo di -17. A contare sono due fattori: il -4 del vincitore e ... Leggi su oasport (Di lunedì 29 agosto 2022) Erano 6 i colpi di ritardo diall’inizio dell’ultimo giro. Neanche questo, però, ha fermato il nordirlandese. Per la terza volta, con una rimonta a tratti epica, è suo il, l’evento che chiude i playoff della FedEx Cup, dopo i successi del 2016 e del 2019. Non solo: va a intascarsi i 18 milioni di dollari destinati al vincitore, oltre a guadagnarsi la posizione numero 2 del ranking mondiale, proprio dietro al battuto e leader dell’OWGR,. Vince con pieno merito,: del resto, lo avrebbe fatto anche in condizioni normali, cioè senza la partenza a score basati sulla classifica della FedEx Cup finoscorsa settimana, visto lo score effettivo di -17. A contare sono due fattori: il -4 del vincitore e ...

Un golfista è diventato l'atleta più pagato al mondo (e non è Tiger Woods) RORY MCILROY - 43 milioni di dollari ETÀ: 33 - DAL GOLF: 9 milioni di dollari - ALTRI REDDITI: 34 milioni di dollari #7. SERGIO GARCIA - 42 milioni di dollari ETÀ: 42 - DAL GOLF: 35 milioni di ... TMRW Sports, "domani" Woods e McIlroy portano il golf negli stadi il lunedì sera Se fossi nei panni di Jay Monahan non dormirei sonni tanto tranquilli. Mentre il commissioner del PGA Tour continua a mettere al bando i golfisti che giocano sul LIV Golf, Tiger Woods e Rory McIlroy diventano soci in TMRW Sports ...