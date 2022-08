Golf | McIlroy mette a segno una clamorosa rimonta e trionfa nel Tour Championship

Leggi su sportface

(Di lunedì 29 agosto 2022) Dopo unanell’ultimo giro, durante il quale ha recuperato sei colpi di ritardo, Rorynel, l’evento che chiude i playoff della FedEx Cup, dopo i successi già ottenuti nel 2016 e nel 2019. Ilista nordirlandese, che sale al numero tre del ranking mondiale, ha chiuso a -21, superando l’americano Scottie Scheffler e il coreano Sungjae Im, entrambi a -20. “Che settimana, che gioia! Metà di questa coppa se la merita Scheffler, un grande competitor. Ma lui quest’anno ha già fatto suo il The Masters mentre io ora posso godermi questo riconoscimento. Credo nel gioco del, nei professionisti di questo, il posto migliore che possa esserci. E’ un momento di grande orgoglio per me e ...