Gli Usa rispondono alla Cina, navi da guerra a Taiwan (Di lunedì 29 agosto 2022) Due navi da guerra americane attraversano lo Stretto di Taiwan per la prima volta dalla visita della speaker della camera Nancy Pelosi a Taipei e dalla violenta reazione cinese. Ed il passaggio di "... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 29 agosto 2022) Duedaamericane attraversano lo Stretto diper la prima volta dvisita della speaker della camera Nancy Pelosi a Taipei e dviolenta reazione cinese. Ed il passaggio di "...

demagistris : La guerra in Ucraina non si placa, con il rischio di catastrofe atomica nella centrale nucleare, ma non se ne deve… - _Nico_Piro_ : La guerra fa danni a lungo termine, a Guantanamo c’è Qasim, 20 anni, metà della sua vita passata in quella prigione… - vaticannews_it : L’#Ucraina avrà bisogno di verità e giustizia per un futuro di #pace. Intervista al metropolita per gli ucraini cat… - metaanto : Gli USA vogliono un' Europa economicamente debole, anzi distrutta, ma chiediamoci perchè i politici nostrani appogg… - StefaniaVaselli : RT @Limbolimbo18: Gli Usa hanno sempre imposto agli altri le regole che loro erano liberi di trasgredire. Antitrust, integrity,conflitti di… -