Gli ispettori dell’Aieia faranno un sopralluogo nella centrale di Zaporizhzhia (Di lunedì 29 agosto 2022) Il direttore dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, ha annunciato su Twitter che gli ispettori visiteranno la centrale nucleare di Zaporizhzhia in Ucraina entro la fine di questa settimana: «Dobbiamo proteggere la sicurezza del più grande impianto nucleare dell’Ucraina e d’Europa» Secondo il capo dell’amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia, Oleksandr Starukh, solo nelle ultime 24 ore i russi hanno compiuto oltre 200 attacchi aerei a Orichiv, città distante solo 60km dalla centrale nucleare. Ieri sera il presidente Volodymyr Zelensky in un video intervento ha promesso che l’Ucraina riprenderà il controllo di tutti i territori occupati dai russi: «Non abbiamo dimenticato e non dimenticheremo nessuna delle nostre città e della nostra gente. Ritorneremo a ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 29 agosto 2022) Il direttore dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, ha annunciato su Twitter che glivisiteranno lanucleare diin Ucraina entro la fine di questa settimana: «Dobbiamo proteggere la sicurezza del più grande impianto nucleare dell’Ucraina e d’Europa» Secondo il capo dell’amministrazione militare regionale di, Oleksandr Starukh, solo nelle ultime 24 ore i russi hanno compiuto oltre 200 attacchi aerei a Orichiv, città distante solo 60km dallanucleare. Ieri sera il presidente Volodymyr Zelensky in un video intervento ha promesso che l’Ucraina riprenderà il controllo di tutti i territori occupati dai russi: «Non abbiamo dimenticato e non dimenticheremo nessuna delle nostre città e della nostra gente. Ritorneremo a ...

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Gli ispettori dell'Aiea saranno a Zaporizhzhia in settimana. La situazione nella centrale ucraina, in man… - GiangioTheGlide : RT @SMaurizi: la stampa italiana riporta che tra gli ispettori #IAEA in missione per #Zaporizhzhya c'è Massimo Aparo. Se volete sapere chi… - dopiot : RT @angelo_falanga: Gli ucraini cercano il disastro nucleare, questi arrivi sono da parte ucraina, spero che gli ispettori lo capiscano, a… - rossomille : RT @angelo_falanga: Gli ucraini cercano il disastro nucleare, questi arrivi sono da parte ucraina, spero che gli ispettori lo capiscano, a… - AgNPs : RT @angelo_falanga: Gli ucraini cercano il disastro nucleare, questi arrivi sono da parte ucraina, spero che gli ispettori lo capiscano, a… -