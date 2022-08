"Gli ha sbattuto il telefono in faccia": chi ha umiliato William, gode Meghan (Di lunedì 29 agosto 2022) Perché Harry e William hanno litigato? A rivelare il vero motivo della rottura tra i due fratelli è un documentario francese, intitolato "les frères ennemis (i fratelli nemici)", che verrà trasmesso la prossima settimana sul canale BFM TV. I tabloid hanno cominciato a parlare della tensione tra i due figli di Carlo e Diana nel 2018, quando gli attriti sarebbero iniziati ad essere più evidenti. Adesso si prova a far luce sui fatti. Tutto sarebbe nato in un momento ben preciso e cioè quando William è stato avvisato dell'atteggiamento di Meghan Markle nei confronti dello staff di Kensington Palace. "Il caso scatenerà la rottura con Harry", si legge su Twitter, a corredo di un breve estratto del documentario. Non è chiaro quanto ci sia di vero, ma intanto gli esperti reali sembrano concordare sul fatto che sarebbero state ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022) Perché Harry ehanno litigato? A rivelare il vero motivo della rottura tra i due fratelli è un documentario francese, intitolato "les frères ennemis (i fratelli nemici)", che verrà trasmesso la prossima settimana sul canale BFM TV. I tabloid hanno cominciato a parlare della tensione tra i due figli di Carlo e Diana nel 2018, quando gli attriti sarebbero iniziati ad essere più evidenti. Adesso si prova a far luce sui fatti. Tutto sarebbe nato in un momento ben preciso e cioè quandoè stato avvisato dell'atteggiamento diMarkle nei confronti dello staff di Kensington Palace. "Il caso scatenerà la rottura con Harry", si legge su Twitter, a corredo di un breve estratto del documentario. Non è chiaro quanto ci sia di vero, ma intanto gli esperti reali sembrano concordare sul fatto che sarebbero state ...

