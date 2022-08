Gli ex bambini ebrei cacciati da scuola tornano tra i banchi per un giorno: 84 anni dopo (Di lunedì 29 agosto 2022) Cartelle, zaini, matite colorate. Mamme e papà che accompagnano fin sull’uscio di scuola, la maestra dentro l’aula ad aspettare tutti. E poi i nuovi compagni da conoscere e con cui fare amicizia, le lezioni, i momenti gioco, i libri, i compiti. È così oggi. Doveva essere così anche per coloro che durante la Seconda Guerra Mondiale erano bambini. Ma così non è stato. Era il 5 settembre 1938 quando il regime, col “Regio Decreto Legge n.1390 per la difesa della razza nella scuola fascista”, promulgava di fatto quella che era la sua prima discriminatoria e persecutoria normativa antisemita del fascismo. Da quel momento quei bambini non hanno potuto più entrare in un’aula, non hanno più potuto andare a scuola, di qualsiasi ordine e grado fosse, né rivedere gli amici, riabbracciare la maestra, imparare cose ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 29 agosto 2022) Cartelle, zaini, matite colorate. Mamme e papà che accompagnano fin sull’uscio di, la maestra dentro l’aula ad aspettare tutti. E poi i nuovi compagni da conoscere e con cui fare amicizia, le lezioni, i momenti gioco, i libri, i compiti. È così oggi. Doveva essere così anche per coloro che durante la Seconda Guerra Mondiale erano. Ma così non è stato. Era il 5 settembre 1938 quando il regime, col “Regio Decreto Legge n.1390 per la difesa della razza nellafascista”, promulgava di fatto quella che era la sua prima discriminatoria e persecutoria normativa antisemita del fascismo. Da quel momento queinon hanno potuto più entrare in un’aula, non hanno più potuto andare a, di qualsiasi ordine e grado fosse, né rivedere gli amici, riabbracciare la maestra, imparare cose ...

