Gli alluvioni mettono in ginocchio il Pakistan. Valanga d'acqua e strage di morti (Di lunedì 29 agosto 2022) Bollettino di guerra dal Pakistan, flagellato da tre mesi di piogge monsoniche: ormai metà del Paese è sott'acqua, 1.061 persone sono morte, 33 milioni di abitanti su 220 - uno su sette - sono stati colpiti, 800 mila capi di bestiame sono stati portati via dal fango e un milione di case è andato distrutto. Le piogge monsoniche sono «come un oceano. C'è acqua ovunque. Queste sono le peggiori degli ultimi 30 anni», ha dichiarato il primo ministro Shehbaz Sharif, in visita nelle regioni settentrionali più duramente colpite, dove sta coordinando gli interventi di soccorso. «Assistiamo ad un oceano d'acqua che sommerge interi quartieri. È la monsone più mostruosa degli ultimi decenni. Gli effetti del cambiamento climatico sono alle nostre porte», ha sottolineato la ministra dei Cambiamenti climatici, Sherry Rehman. Sono ... Leggi su iltempo (Di lunedì 29 agosto 2022) Bollettino di guerra dal, flagellato da tre mesi di piogge monsoniche: ormai metà del Paese è sott', 1.061 persone sono morte, 33 milioni di abitanti su 220 - uno su sette - sono stati colpiti, 800 mila capi di bestiame sono stati portati via dal fango e un milione di case è andato distrutto. Le piogge monsoniche sono «come un oceano. C'èovunque. Queste sono le peggiori degli ultimi 30 anni», ha dichiarato il primo ministro Shehbaz Sharif, in visita nelle regioni settentrionali più duramente colpite, dove sta coordinando gli interventi di soccorso. «Assistiamo ad un oceano d'che sommerge interi quartieri. È la monsone più mostruosa degli ultimi decenni. Gli effetti del cambiamento climatico sono alle nostre porte», ha sottolineato la ministra dei Cambiamenti climatici, Sherry Rehman. Sono ...

