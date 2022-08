Glass Onion: Knives Out, le nuove foto dei protagonisti del sequel (Di lunedì 29 agosto 2022) A dicembre arriverà sugli schermi di Netflix il film Glass Onion: Knives Out e online sono state condivise nuove foto dei protagonisti. Glass Onion: Knives Out segnerà il ritorno del detective Benoit Blanc sugli schermi di Netflix e, nell'attesa del 23 dicembre, il magazine Empire ha regalato delle immagini inedite dei protagonisti e un nuovo ritratto di Daniel Craig. Il sequel di Cena con delitto - Knives Out, Glass Onion - Knives Out, riporta sugli schermi il detective interpretato dall'ex 007 Daniel Craig che verrà mostrato alle prese con i sospettati dell'omicidio di Harlan Thrombey. Tutti i personaggi presenti nel lungometraggio ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 29 agosto 2022) A dicembre arriverà sugli schermi di Netflix il filmOut e online sono state condivisedeiOut segnerà il ritorno del detective Benoit Blanc sugli schermi di Netflix e, nell'attesa del 23 dicembre, il magazine Empire ha regalato delle immagini inedite deie un nuovo ritratto di Daniel Craig. Ildi Cena con delitto -Out,Out, riporta sugli schermi il detective interpretato dall'ex 007 Daniel Craig che verrà mostrato alle prese con i sospettati dell'omicidio di Harlan Thrombey. Tutti i personaggi presenti nel lungometraggio ...

NetflixIT : Niente unisce un gruppo di amici come una cena da paura. GLASS ONION - KNIVES OUT— l'ultima detective story di Beno… - cinespression : #GlassOnion: A Knives Out Mystery, una serie di nuove immagini ci fa conoscere i protagonisti - GianlucaOdinson : Glass Onion: A Knives Out Mystery, ecco la cover di Empire e una nuova foto - AlessandraOOOO : RT @occhiocine: Rian Johnson su Glass Onion “è più simile a una corsa sulle montagne russe che a un cruciverba” - articolo scritto da Stefa… - occhiocine : Rian Johnson su Glass Onion “è più simile a una corsa sulle montagne russe che a un cruciverba” - articolo scritto… -