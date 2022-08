Giravolta di Meloni-Salvini sulle trivelle: dal Sì al referendum nel 2016 a “l’ambientalismo ideologico” che ha fermato l’estrazione di gas (Di lunedì 29 agosto 2022) Uno girava con le magliette per invitare a votare Sì al referendum, l’altra leader sosteneva bisognasse crociare lo stesso simbolo per non fare un favore alle “grandi lobby”. Adesso però Matteo Salvini e Giorgia Meloni hanno radicalmente cambiato idea. E sui social network è tutto un ricordare quando nel 2016 si dissero favorevoli allo stop in occasione del referendum sulla durata delle trivellazioni in mare per estrarre gas e petrolio entro le 12 miglia dalla costa. La vittoria del Sì – il referendum non raggiunse il quorum – avrebbe comportato l’impossibilità per 21 concessionari di continuare ad estrarre. A dare il là è stata una frase di Meloni durante l’intervista a La Piazza, l’evento organizzato a Ceglie Messapica, nel Brindisino, da Affaritaliani.it: “Quando ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022) Uno girava con le magliette per invitare a votare Sì al, l’altra leader sosteneva bisognasse crociare lo stesso simbolo per non fare un favore alle “grandi lobby”. Adesso però Matteoe Giorgiahanno radicalmente cambiato idea. E sui social network è tutto un ricordare quando nelsi dissero favorevoli allo stop in occasione delsulla durata delle trivellazioni in mare per estrarre gas e petrolio entro le 12 miglia dalla costa. La vittoria del Sì – ilnon raggiunse il quorum – avrebbe comportato l’impossibilità per 21 concessionari di continuare ad estrarre. A dare il là è stata una frase didurante l’intervista a La Piazza, l’evento organizzato a Ceglie Messapica, nel Brindisino, da Affaritaliani.it: “Quando ...

