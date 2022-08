Giornata decisiva, addio alla Juventus: tre club in lizza (Di lunedì 29 agosto 2022) Saranno giorni intensi in casa Juventus tra acquisti e cessioni: può subito dire addio in prestito, ecco la sua possibile destinazione Novità importanti in casa Juventus con gli ultimi giorni… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di lunedì 29 agosto 2022) Saranno giorni intensi in casatra acquisti e cessioni: può subito direin prestito, ecco la sua possibile destinazione Novità importanti in casacon gli ultimi giorni… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

SempreMilanit : ?? #Milan scelto anche il rinforzo per il centrocampo #SempreMilan - CalcioNews24 : #Paredes oggi la giornata decisiva ?? - riccardo_n10 : #Calciomercato | @juventusfc , oggi giornata decisiva per sbloccare Paredes in bianconero ???? -