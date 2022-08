GIFFONI SEI CASALI, IL MISTERO DELLA FESTA ABUSIVA IN PINETA (Di lunedì 29 agosto 2022) Dove c’è il Pd c’è casa. Privata, anche se pubblica. Parafrasando un vecchio slogan pubblicitario, andiamo a raccontare un piccolo fatto rivelatore di cose più grandi. Siamo a GIFFONI Sei CASALI, grazioso centro dei Picentini, è la sera DELLA FESTA dell’Assunta (pardòn, Ferragosto) e nella PINETA comunale, verso sera, s’odono a distanza rumori, risate, musica, allegria. Bene, giusto, tutto a posto. Ma, come spesso accade, c’è un ma. L’allegra brigata pare non fosse autorizzata dal proprietario dell’area, cioè il Comune, cioè la collettività, cioè i cittadini casalesi. E’ la notizia dell’anno, del secolo o del millennio? No, certamente, nessuna lo è mai fino in fondo, ma questo piccolo fatto accaduto in un piccolo paese del salernitano, se confermato in tutti i suoi esilaranti – ancorché irritanti – ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 29 agosto 2022) Dove c’è il Pd c’è casa. Privata, anche se pubblica. Parafrasando un vecchio slogan pubblicitario, andiamo a raccontare un piccolo fatto rivelatore di cose più grandi. Siamo aSei, grazioso centro dei Picentini, è la seradell’Assunta (pardòn, Ferragosto) e nellacomunale, verso sera, s’odono a distanza rumori, risate, musica, allegria. Bene, giusto, tutto a posto. Ma, come spesso accade, c’è un ma. L’allegra brigata pare non fosse autorizzata dal proprietario dell’area, cioè il Comune, cioè la collettività, cioè i cittadini casalesi. E’ la notizia dell’anno, del secolo o del millennio? No, certamente, nessuna lo è mai fino in fondo, ma questo piccolo fatto accaduto in un piccolo paese del salernitano, se confermato in tutti i suoi esilaranti – ancorché irritanti – ...

