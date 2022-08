(Di lunedì 29 agosto 2022) Una nuova versione sulla morte di, la donna di 63 anni scomparsa a Trieste il 14 dicembre 2021 e trovata morta il 5 gennaio nel parco dell'ospedale psichiatricocittà. Il fratellovittima non ha mai creduto alla tesi del suicidio. L'avvocato Nicodemo Gentile, che assiste Sergio- i due non hanno mai creduto alla tesi del sucidio - e Gabriella Marano, Psicologa Consulentestessa parte parlano di uno o più aggressori. La loro versione è che la mattina del 14 dicembre, caricata la lavatrice, fatta la colazione e assunti gli integratori,sarebbe stata "intercettata, accompagnata o comunque sorpresa da una visita da parte di qualcuno che la conosceva. Da qui si sarebbe sviluppata un'accesa discussione, ...

ivanacuscito72 : RT @SkyTG24: Giallo Liliana Resinovich, il legale della famiglia: 'Percossa e uccisa da più persone' - Verdoux11 : RT @SkyTG24: Giallo Liliana Resinovich, il legale della famiglia: 'Percossa e uccisa da più persone' - SkyTG24 : Giallo Liliana Resinovich, il legale della famiglia: 'Percossa e uccisa da più persone' - GabriRosadoni : RT @MorningNewsTv: Giallo senza fine di Liliana: il punto di vista di Marco Oliva sul caso #MorningNews - Profilo3Marco : RT @MorningNewsTv: Giallo senza fine di Liliana: il punto di vista di Marco Oliva sul caso #MorningNews -

È unsenza fine quello diResinovich , la donna scomparsa il 14 dicembre 2021 a Trieste e trovata morta il 5 gennaio in un boschetto a poche centinaia di metri da casa. Il fratello della ...... sociologo e coordinatore della Casa per la Vita Artemide di Racale, che per la 'Notte in. L'... Inoltre, si potrà assistete ad un reading, conPutino, Anna Ronga e Cinzia Marinosci, dove ...“Liliana Resinovich uccisa quella mattina, il cadavere nascosto: l’orologio è sul polso sbagliato” Liliana Resinovich picchiata e uccisa da una persona a lei vicina la mattina della sua scomparsa, il ...È un giallo senza fine quello di Liliana Resinovich, la donna scomparsa il 14 dicembre 2021 a Trieste e trovata morta il 5 gennaio in un boschetto a poche centinaia di metri da casa.