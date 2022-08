Germania | Ifo | barometro dell' occupazione rimane stabile ad agosto

(Di lunedì 29 agosto 2022) Mentre il settore IT è costantemente alla ricerca di nuovi dipendenti, il settore'ospitalità vorrebbe mantenere invariato per ora il numero di dipendenti. Nel commercio, il numero di clienti in ...

Il barometro dell'occupazione dell'istituto di ricerca bavarese è sceso a 101 punti in agosto, in calo rispetto ai 101,1 punti di luglio. Tuttavia, si legge in una nota, le aziende in Germania stanno ancora pianificando di aumentare l'organico. L'economia tedesca si avvia verso una recessione, ma per qualcuno sarà lunga e profonda, per qualcun altro seria ma non grave ...