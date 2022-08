(Di lunedì 29 agosto 2022) Il tifoso, si sa, non è mai contento. Non lo sono quelli del Real Madrid, abituati a dominare il mondo, figuriamoci se lo possono esserlo...

Dopo ildi Portanova, ma anche prima, il Grifone ha fallito più volte il colpo del KO, finendo inevitabilmente vittima della più antica e puntale legge del pallone. Un copione che si è ...E non soltanto perché ildegli ospiti è arrivato proprio nel ribaltamento di fronte successivo. Parlare degli arbitri non è mai bello e spesso risulta più dannoso che utile, soprattutto se ... Genoamania: il vantaggio di essere brutti e cattivi Inoltre, come già accaduto in Coppa e col Venezia, una volta trovato il vantaggio i rossoblù npn hanno avuto la forza di chiudere la contesa. Attendersi qualcosa di più è lecito e il primo ad esserne ...Dopo il vantaggio di Portanova, ma anche prima, il Grifone ha fallito più volte il colpo del KO, finendo inevitabilmente vittima della più antica e puntale legge del pallone. Inizia con il piede giust ...