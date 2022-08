GDA Costruzioni Metalliche | Giuseppe D’Aprile | “La personalizzazione delle lavorazioni in ferro fondamentale per andare incontro alle esigenze del mercato”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 29 agosto 2022) (Adnkronos) – Il fondatore dell’azienda pugliese spiega l’importanzaper il tessuto produttivo italiano Taranto, 29/08/2022 – È sempre più in crescita la richiesta di, con gli addetti ai lavori impegnati nella ricerca di strutture affidabili e al passo coi tempi per l’avvio di attività nel mondo sia agricolo che industriale. In questo ambito, laè unacaratteristiche più desiderate dagli operatori del settore, che si affidanorealtà imprenditoriali capaci di rispondere al meglioaziende. “richieste personalizzate dei committenti ...