Gb, “Johnson spera in un ritorno alla Berlusconi” (Di lunedì 29 agosto 2022) (Adnkronos) – Boris Johnson come Silvio Berlusconi. E’ a lui che guarderebbe il premier britannico uscente, secondo l’ex ministro della Cooperazione del governo di Theresa May, Rory Stewart. Intervistato dal ‘Guardian’, Stewart sostiene che Johnson ”spera di fare come Berlusconi”, ovvero confida in un ”ritorno populista” dopo essere stato costretto dai suoi stessi parlamentari a lasciare la guida del Paese dopo una serie di scandali. Ma ”ci sono persone che vogliono che torni”, ha detto Stewart, che ha definito Johnson ”pericoloso”. Candidatosi contro di lui per la leadership dei Tory nel 2019, l’ex ministro ha detto che ”dobbiamo ricordare alle persone perché se n’è andato. Sarebbe dovuto andare via molto, molto prima. Quello che ha fatto è stato decisamente ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 29 agosto 2022) (Adnkronos) – Boriscome Silvio. E’ a lui che guarderebbe il premier britannico uscente, secondo l’ex ministro della Cooperazione del governo di Theresa May, Rory Stewart. Intervistato dal ‘Guardian’, Stewart sostiene chedi fare come”, ovvero confida in un ”populista” dopo essere stato costretto dai suoi stessi parlamentari a lasciare la guida del Paese dopo una serie di scandali. Ma ”ci sono persone che vogliono che torni”, ha detto Stewart, che ha definito”pericoloso”. Candidatosi contro di lui per la leadership dei Tory nel 2019, l’ex ministro ha detto che ”dobbiamo ricordare alle persone perché se n’è andato. Sarebbe dovuto andare via molto, molto prima. Quello che ha fatto è stato decisamente ...

