Gazzetta: non si sblocca la trattativa per Navas al Napoli. Senza di lui, resta Meret (Di lunedì 29 agosto 2022) Non sta funzionando la trattativa tra il Napoli e il Psg per Navas. Anzi tra Navas e il Psg per liberare il portiere del Costarica. Ecco cosa scrive la Gazzetta: Non sta funzionando parallelamente invece la trattativa che dovrebbe portare in azzurro l'esperto portiere Keylor Navas. Il suo agente Jorge Mendes ha un accordo di massima con il club di Aurelio De Laurentiis per un biennale da 4 milioni netti. Ma il problema è che il giocatore prima vuole la buonuscita dal PSG col quale ha un biennale da 9 milioni netti a stagione fino al 2024, cui non intende rinunciare. Al momento il club di proprietà qatariota non intende mollare. E di questo braccio di ferro il Napoli non può che essere spettatore. Se prima le parti non trovano un accordo fra loro a ...

