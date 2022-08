Gattuso sull' arrivo di Cavani | ' ' Sono ottimista' '

Ciro_Maresca : @TomGuai @scottotweet Sull’occasione di Lozano non sono stati fortunati loro…. è stato scarso il messicano. Quello… - junews24com : Gattuso sull'ex obiettivo della Juve: «Penso che alla fine arriverà al Valencia» - - lorenzoparente_ : @lucacerchione Gattuso è bravo nel gestire un gruppo difatti dopo ciò che è successo con Ancelotti ha cercato di fa… - ArenaSportiva1 : ?? Nacho #Pussetto può lasciare l’#Udinese in questa sessione di calciomercato: sull’attaccante c’è l’interesse del… -

A pochi giorni dalla chiusura del calciomercato, Gennaroha dichiarato che il Valencia è vicino all'ingaggio di Edinson Cavani. ...Allenatore:. ATLETICO MADRID (3 - 5 - 2): Oblak, Kiko, Witsel, Reinildo, Koke, Llorente, ... la sfida sarà visibile anche in streaming'app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul ...L’ex allenatore del Napoli Gennaro Gattuso, oggi al Valencia, ha confermato la trattativa con l’altro ex Napoli Edinson Cavani. “Sono ottimista di natura, stiamo parlando e abbiamo la possibilità di p ...Potrebbe non essere finito qui, d'altronde come ci ha abituato fino ad adesso, il calciomercato del Valencia. Proprio così, perché la squadra allenata da ...