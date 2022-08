Gasparri contro Di Maio: «Non dare lezioncine, pensa al tuo servilismo con la Cina» (Di lunedì 29 agosto 2022) Si presenta sempre con lo stesso sorrisino stampato sulla bocca, Luigi Di Maio. Sembra quasi una foto prodotta e riprodotta. Parla come il “secchione” del primo banco, quello che ti irrita e che penssa di essere il nuovo Einstein. Alza il dito per rispondere alle domande dei prof, se non lo vedono si agita e si mette in mostra. Per poi approfittarne e gettare veleno sugli altri. «Gli italiani devono sapere cosa succederà il 25 settembre votando la coalizione sfascia-conti, cioè il trio Salvini-Berlusconi-Meloni, o se non andranno a votare». Così su Facebook il ministro agli Affari esteri. La sua funerea previsione? «Bruceranno i risparmi degli italiani». Poi un lungo sproloquio sui rapporti “pericolosi” del centrodestra all’estero. In sostanza Di Maio, per uscire dall’ombra, ricalca la campagna d’odio e di sospetti messa in moto dalla sinistra. E ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 29 agosto 2022) Si presenta sempre con lo stesso sorrisino stampato sulla bocca, Luigi Di. Sembra quasi una foto prodotta e riprodotta. Parla come il “secchione” del primo banco, quello che ti irrita e che penssa di essere il nuovo Einstein. Alza il dito per rispondere alle domande dei prof, se non lo vedono si agita e si mette in mostra. Per poi approfittarne e gettare veleno sugli altri. «Gli italiani devono sapere cosa succederà il 25 settembre votando la coalizione sfascia-conti, cioè il trio Salvini-Berlusconi-Meloni, o se non andranno a votare». Così su Facebook il ministro agli Affari esteri. La sua funerea previsione? «Bruceranno i risparmi degli italiani». Poi un lungo sproloquio sui rapporti “pericolosi” del centrodestra all’estero. In sostanza Di, per uscire dall’ombra, ricalca la campagna d’odio e di sospetti messa in moto dalla sinistra. E ...

ErnestoPascucci : RT @SecolodItalia1: Gasparri contro Di Maio: «Non dare lezioncine, pensa al tuo servilismo con la Cina» - SecolodItalia1 : Gasparri contro Di Maio: «Non dare lezioncine, pensa al tuo servilismo con la Cina» - Loredan83532601 : @Returned83 E non dimentichiamo che cdx vuol dire Ronzulli, Gasparri, e tutti quelli che anche nella lega e diciamo… - febi_mattia : @CarloCalenda Ma se l’hai chiesto tu di fermare tutto per il gas! Non eri quello del no alla politica contro? Gaspa… - annalisabaroni : @CarloCalenda Gasparri è veramente senza vergogna. Fin dall’inizio ( da quel vero ex an che è) ha sparato contro dr… -