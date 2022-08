Gas, tetto europeo al prezzo: Berlino apre, l'Italia ottimista. Ue verso l'intesa sul price cap (Di lunedì 29 agosto 2022) tetto europeo al prezzo del gas. Berlino apre, Roma apprezza e spera. Mentre l'Europa accelera e fissa al 9 settembre il Consiglio dei ministri dell'energia, il prezzo del gas inizia... Leggi su ilmattino (Di lunedì 29 agosto 2022)aldel gas., Roma apprezza e spera. Mentre l'Europa accelera e fissa al 9 settembre il Consiglio dei ministri dell'energia, ildel gas inizia...

