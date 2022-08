Gas, Margiotta: “Contro catastrofe energetica serve piano Ue” (Di lunedì 29 agosto 2022) (Adnkronos) – “Con questa crisi energetica, molto più grave di quella degli anni ’70, si sta purtroppo materializzano lo spettro della cosiddetta ‘stagflazione’: Pil e sviluppo economico fermi, con inflazione alle stelle e, come logica conseguenza, tanta disoccupazione e famiglie in affanno. Anche il governo dei migliori arranca, offrendo soluzioni di corto respiro”. Ad affermarlo in una nota è Angelo Raffaele Margiotta segretario generale della Confederazione autonoma Confsal. “La questione gas – continua Margiotta – mette a nudo l’immobilismo della banca centrale e una comunità europea tale solo di nome in cui i governi vanno in ordine sparso, rendendosi facili prede della speculazione internazionale”. Per Margiotta, “è indispensabile un piano di difesa europeo incentrato su tre punti: un ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 29 agosto 2022) (Adnkronos) – “Con questa crisi, molto più grave di quella degli anni ’70, si sta purtroppo materializzano lo spettro della cosiddetta ‘stagflazione’: Pil e sviluppo economico fermi, con inflazione alle stelle e, come logica conseguenza, tanta disoccupazione e famiglie in affanno. Anche il governo dei migliori arranca, offrendo soluzioni di corto respiro”. Ad affermarlo in una nota è Angelo Raffaelesegretario generale della Confederazione autonoma Confsal. “La questione gas – continua– mette a nudo l’immobilismo della banca centrale e una comunità europea tale solo di nome in cui i governi vanno in ordine sparso, rendendosi facili prede della speculazione internazionale”. Per, “è indispensabile undi difesa europeo incentrato su tre punti: un ...

fisco24_info : Gas, Margiotta: 'Contro catastrofe energetica serve piano Ue': (Adnkronos) - 'Con questa crisi energetica, molto pi… - s_margiotta : RT @lucianocapone: I Verdi al governo in Germania sono a favore di un piano che prevede CINQUE rigassificatori, alcuni già entro il 2022, p… - a_margiotta : RT @lucianocapone: I Verdi al governo in Germania sono a favore di un piano che prevede CINQUE rigassificatori, alcuni già entro il 2022, p… - a_margiotta : Lucania a tutto gas. Dalle bollette dei residenti sparirà il costo vivo della materia prima. - a_margiotta : RT @GabrieleCarrer: Draghi: “Si parla molto di sovranità. Ma dipendere, come è accaduto in passato, per quasi metà delle proprie forniture… -