Gas: il prezzo scende. L'Ue riunisce i ministri dell'energia. Ipotesi "price cap". Von der Leyen attacca la Russia (Di lunedì 29 agosto 2022) Finalmente arrivano segnali concreti, capaci di riaccendere la speranza in chi non ne può davvero più. Mentre l'Europa accelera e fissa al 9 settembre il Consiglio dei ministri dell'energia, il prezzo del gas inizia scendere (chiude in calo a 272 euro) e nel governo italiano c'è cauto ottimismo sulla proposta di un price cap europeo al prezzo del gas (il cavallo di battaglia di Mario Draghi in Europa)

