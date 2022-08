Gas: chiude in calo a 272 euro con effetto Germania (Di lunedì 29 agosto 2022) Il prezzo del gas chiude in calo con il cancelliere tedesco Olaf Scholz che si dice fiducioso in un accordo dell'Ue sui prezzi dell'energia elettrica, che alcuni hanno letto come apertura nei ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 29 agosto 2022) Il prezzo del gasincon il cancelliere tedesco Olaf Scholz che si dice fiducioso in un accordo dell'Ue sui prezzi dell'energia elettrica, che alcuni hanno letto come apertura nei ...

Piazza Affari recupera dai minimi sul finale

Milano chiude debole con le altre Borse europee, ma sopra i minimi intraday, grazie ai segnali di ripresa... A condizionare i mercati le parole di Powell venerdì scorso ed il prezzo del gas, che ha...

Borsa: Europa chiude in calo, tra gas e tensioni Titoli Stato

Le Borse europee chiudono in calo tra le tensioni sui titoli di Stato e l'andamento del prezzo del gas. Sui mercati pesano le parole Jerome Powell a Jackson Hole e le posizioni dei falchi della Bce che spingono per un forte rialzo dei tassi a settembre. L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,8%.