Gas, anche la Francia si prepara al razionamento: l’annuncio della premier (Di lunedì 29 agosto 2022) Parola d’ordine austerity. Dopo l’ammonimento lanciato oggi dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che ha messo un guardia i 27 sulla possibile riduzione del 15% dei consumi di gas, anche la Francia fa la sua parte e avverte le imprese di prepararsi al «razionamento dell’elettricità». A dirlo è la prima ministra Elisabeth Borne, parlando davanti al Congresso del Medef, la Confindustria d’Oltralpe. La premier ha chiesto a tutte le industrie di preparare, a settembre, «un piano di moderazione», e ha annunciato un debrief a inizio ottobre per «conoscere i diversi scenari» e considerare «i rischi di razionamento». «Se dobbiamo arrivare al razionamento – ha detto Borne – le imprese sarebbero le prime colpite, e ... Leggi su open.online (Di lunedì 29 agosto 2022) Parola d’ordine austerity. Dopo l’ammonimento lanciato oggi dalla presidenteCommissione europea, Ursula von der Leyen, che ha messo un guardia i 27 sulla possibile riduzione del 15% dei consumi di gas,lafa la sua parte e avverte le imprese dirsi al «dell’elettricità». A dirlo è la prima ministra Elisabeth Borne, parlando davanti al Congresso del Medef, la Confindustria d’Oltralpe. Laha chiesto a tutte le industrie dire, a settembre, «un piano di moderazione», e ha annunciato un debrief a inizio ottobre per «conoscere i diversi scenari» e considerare «i rischi di». «Se dobbiamo arrivare al– ha detto Borne – le imprese sarebbero le prime colpite, e ...

