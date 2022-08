Gambardella (Più Europa): “Mi batterò per l’istituzione del veterinario di base” (Di lunedì 29 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Se dovessi essere eletto al Senato della Repubblica, oltre ad impegnarmi a fondo per la realizzazione del programma di Più Europa, mi batterei per l’istituzione di una sorta di “veterinario di base”. Così in una dichiarazione Bruno Gambardella, dirigente nazionale di Più Europa candidato in Campania e in Puglia nelle liste promosse da Emma Bonino. “Sono un animalista, ma soprattutto il proprietario di una cagnetta che quest’inverno ha avuto gravi problemi di salute che hanno comportato e comportano ancora cure molto costose. Fortunatamente la mia famiglia, seppure con qualche difficoltà, ha potuto affrontare la situazione, ma in quei momenti ho pensato a chi, nella mia stessa situazione, per mancanza di soldi non può far curare il proprio animale ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 29 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Se dovessi essere eletto al Senato della Repubblica, oltre ad impegnarmi a fondo per la realizzazione del programma di Più, mi batterei perdi una sorta di “di”. Così in una dichiarazione Bruno, dirigente nazionale di Piùcandidato in Campania e in Puglia nelle liste promosse da Emma Bonino. “Sono un animalista, ma soprattutto il proprietario di una cagnetta che quest’inverno ha avuto gravi problemi di salute che hanno comportato e comportano ancora cure molto costose. Fortunatamente la mia famiglia, seppure con qualche difficoltà, ha potuto affrontare la situazione, ma in quei momenti ho pensato a chi, nella mia stessa situazione, per mancanza di soldi non può far curare il proprio animale ...

