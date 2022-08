Galliani | «Col fair play finanziario scomparirà la classe media del calcio | ci saranno ricchissimi e poveri»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 29 agosto 2022) Di certo non sono bastate tre sconfitte in tre partite perché Adrianosmarrisse l’entusiasmo, a ridosso dei 110 anni di storia del Monza «di cui 70 – dice il Condor – posso dire di averli vissuti in prima persona in vesti differenti». La sua – racconta è la storia di «un paesanello che si occupava di una piccola società, poi si trasferisce nella grande città dove ottiene successi e alla fine torna nel paesello natio». Lo svela al Corriere della Sera. Riportiamo un estratto dell’intervista pubblicata dall’edizione odierna del giornale. «Mi ricordo quando nel gennaio del 2019 ero in tribuna a Meda per il derby con il Renate. 5 gradi sottozero e una ventina di spettatori allo stadio. Ma io che nutrivo l’ossessione di portare il Monza in A ero consapevole che la strada per arrivarci passasse anche da quei campi di provincia di Lega Pro. Ora affrontare la ...