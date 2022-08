Gaia Nicolini | la figlia di Guendalina Tavassi è Miss Cinema Roma ed è a un passo dalla finale di Miss Italia

(Di lunedì 29 agosto 2022)2022. Ladi, ex concorrente del Grande Fratello e de L’Isola dei Famosi, ha vinto l’agognata fascia che le permetterà di accedere alle prefinali nazionali di. Diciotto anni compiuti da qualche mese, capelli castano scuro e occhi marroni, la ragazza frequenta il liceo linguistico, è appassionata di musica, lettura e. Inoltre, pratica fitness con una coach personale, sogna di diventare attrice ed è felicemente fidanzata. Pochi giorni fa la madresi era detta fiera del percorso dellae, tagliato questo nuovo traguardo, si è complimentata con ...

