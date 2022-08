Gaia Nicolini, la figlia di Guendalina Tavassi a Miss Italia (Di lunedì 29 agosto 2022) Gaia Nicolini, figlia di Guendalina Tavassi, conquista la fascia di Miss Cinema Roma 2022 e vola alle finali di Miss Italia. La ragazza, viso angelico e fisico da modella, frequenta l'ultimo anno del liceo linguistico e sogna un futuro a Hollywood. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di lunedì 29 agosto 2022)di, conquista la fascia diCinema Roma 2022 e vola alle finali di. La ragazza, viso angelico e fisico da modella, frequenta l'ultimo anno del liceo linguistico e sogna un futuro a Hollywood. L'articolo proviene da DireDonna.

infoitcultura : Roma | Miss Cinema Roma 2022: vince Gaia Nicolini, figlia dell'ex Gieffina Guendalina Tavassi - annarita_raiola : RT @giuseppe_alto: La figlia di Guendalina Tavassi è in lizza per partecipare alle finali di Miss Italia 2022. Gaia Nicolini è ad un passo… - giuseppe_alto : La figlia di Guendalina Tavassi è in lizza per partecipare alle finali di Miss Italia 2022. Gaia Nicolini è ad un p… - redazionerumors : La figlia di Guendalina Tavassi vince la fascia Miss Cinema Roma 2022 e di diritto volo alle prefinali nazionali di… - infoitcultura : Gaia Nicolini, la figlia di Guendalina Tavassi è Miss Cinema Roma ed è a un passo dalla finale di Miss Italia -