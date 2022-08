Gaia Nicolini, figlia di Guendalina Tavassi, vola alle finali di Miss Italia (Di lunedì 29 agosto 2022) Nata a Roma nel 2003, Gaia Nicolini ha saputo conquistare l’attenzione della giuria di Miss Cinema Roma 2022 con la naturalezza che da sempre la contraddistingue. Alta, mora e con un viso che buca lo schermo, la ragazza è figlia di Guendalina Tavassi, l’influencer romana nota per la partecipazione al Grande Fratello e alla recente edizione de L’Isola dei Famosi, e Remo Nicolini. I due non stanno più insieme da molti anni. Nonostante una separazione a dir poco burrascosa, oggi la coppia sembra aver ritrovato un rapporto abbastanza sereno. E sono stati proprio Guendalina Tavassi e Remo Nicolini a fare il tifo per la figlia che proprio ieri ha partecipato alla serata finale delle selezioni laziali per ... Leggi su diredonna (Di lunedì 29 agosto 2022) Nata a Roma nel 2003,ha saputo conquistare l’attenzione della giuria diCinema Roma 2022 con la naturalezza che da sempre la contraddistingue. Alta, mora e con un viso che buca lo schermo, la ragazza èdi, l’influencer romana nota per la partecipazione al Grande Fratello e alla recente edizione de L’Isola dei Famosi, e Remo. I due non stanno più insieme da molti anni. Nonostante una separazione a dir poco burrascosa, oggi la coppia sembra aver ritrovato un rapporto abbastanza sereno. E sono stati proprioe Remoa fare il tifo per lache proprio ieri ha partecipato alla serata finale delle selezioni laziali per ...

infoitcultura : Roma | Miss Cinema Roma 2022: vince Gaia Nicolini, figlia dell'ex Gieffina Guendalina Tavassi - annarita_raiola : RT @giuseppe_alto: La figlia di Guendalina Tavassi è in lizza per partecipare alle finali di Miss Italia 2022. Gaia Nicolini è ad un passo… - giuseppe_alto : La figlia di Guendalina Tavassi è in lizza per partecipare alle finali di Miss Italia 2022. Gaia Nicolini è ad un p… - redazionerumors : La figlia di Guendalina Tavassi vince la fascia Miss Cinema Roma 2022 e di diritto volo alle prefinali nazionali di… - infoitcultura : Gaia Nicolini, la figlia di Guendalina Tavassi è Miss Cinema Roma ed è a un passo dalla finale di Miss Italia -