Furia Spalletti dopo Napoli – Fiorentina: «Insulti a mia madre durante il match»

L'allenatore è stato colpito da uno schiaffo a seguito del match tra Fiorentina e Napoli Luciano Spalletti non ci sta. l'allenatore a seguito del match, in casa della Fiorentina tra i Viola e il Napoli è stato colpito da uno schiaffo da uno spettatore presente allo stadio. Il tecnico toscano, allenatore dei partenopei si è sfogato poi a fine partita ai microfoni di Dazn. «Lasciamo stare, ogni volta che si gioca qui, accade lo stesso. Il pubblico di Firenze è di una maleducazione incredibile. Hanno dei bambini vicino e continuano a insultare. mi dicono 'tua mamma, tua mamma'. Dietro la panchina ci sono sempre dei maleducati professionisti, sempre pronti a offendere». Il Napoli di Spalletti non è andato altre lo 0 a 0 ma attualmente è

