"Fuoco amico" in Sicilia. L'abbraccio tra Salvini e Meloni (Di lunedì 29 agosto 2022) AGI - La foto è rasserenante, abbracciati e sorridenti e sullo sfondo il blu del mare Siciliano, quello dello Stretto, ma per ottenerla Matteo Salvini e Giorgia Meloni hanno dovuto prima rintuzzare le perplessità dei giornalisti e poi decidersi a fissare a Messina mezz'ora di tregua nella sfida per la leadership del Centrodestra. "Lasciamo alla sinistra divisioni, rabbia e polemiche. Uniti si vince", ha scritto il capo della Lega accompagnando su Facebook la foto, destinata a sopire le polemiche di chi aveva notato la stranezza di un inizio di campagna elettorale in Sicilia in contemporanea, con il primo appuntamento nella città dello Stretto allo stesso orario e nello stesso giorno. Non c'è "sfida", non c'è gara, si erano affrettati a dire i due leader. "Non è un derby a distanza - ha spiegato ... Leggi su agi (Di lunedì 29 agosto 2022) AGI - La foto è rasserenante, abbracciati e sorridenti e sullo sfondo il blu del mareno, quello dello Stretto, ma per ottenerla Matteoe Giorgiahanno dovuto prima rintuzzare le perplessità dei giornalisti e poi decidersi a fissare a Messina mezz'ora di tregua nella sfida per la leadership del Centrodestra. "Lasciamo alla sinistra divisioni, rabbia e polemiche. Uniti si vince", ha scritto il capo della Lega accompagnando su Facebook la foto, destinata a sopire le polemiche di chi aveva notato la stranezza di un inizio di campagna elettorale inin contemporanea, con il primo appuntamento nella città dello Stretto allo stesso orario e nello stesso giorno. Non c'è "sfida", non c'è gara, si erano affrettati a dire i due leader. "Non è un derby a distanza - ha spiegato ...

Agenzia_Italia : 'Fuoco amico' in Sicilia. L'abbraccio tra Salvini e Meloni - emyp2109 : @AuroraLittleSun @marialetiziama9 Infatti non è Putin che ci danneggia! Siamo sotto fuoco 'amico'!! - GilardiNad : @GuidoCrosetto Amico, volete che Draghi vi tolga le castagne dal fuoco. Nun ce prova' - Gianlu_BoNa1990 : @AMIN1908_ Senza capire che il vero danno lo fanno al FCI e non ad altri. Succede solo da noi. Hai mai letto o asco… - MicheleDefina2 : @PresMoratti Qui succede come per calciopoli?????? il 'fuoco amico'. Poi chi glielo va a spiegare che non hanno ancora… -