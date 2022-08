Fratoianni ai giovani: 'Nessuno parla di scuola e università, ma solo di obbligo militare e baby gang' (Di lunedì 29 agosto 2022) "scuola e università: le grandi assenti di questa campagna elettorale. Non ne parla Nessuno. E d'altra parte, tutte le volte che hanno messo mani hanno fatto disastri. Le uniche cose di cui parlano ... Leggi su globalist (Di lunedì 29 agosto 2022) ": le grandi assenti di questa campagna elettorale. Non ne. E d'altra parte, tutte le volte che hanno messo mani hanno fatto disastri. Le uniche cose di cuino ...

paolobucci68 : @CarloCalenda io sono un persona seria, non mi sognerei mai di fare certe cose e mettere a repentaglio la vita dei… - cheru1968 : @EnricoLetta @PdMilano @PD_Lombardia @SilviaRoggiani @Vpeluffo @Deputatipd @SenatoriPD @SimonaMalpezzi… - Gianluc54410558 : RT @Franco32656300: Dal Cile in poi non abbiamo imparato nulla. Ma soprattutto non abbiamo insegnato nulla ai giovani d'oggi. Letta non è u… - Franco32656300 : Dal Cile in poi non abbiamo imparato nulla. Ma soprattutto non abbiamo insegnato nulla ai giovani d'oggi. Letta non… - edoludo : RT @dantegiumanini: Boldrini Orfini e Fratoianni A quanto pare, i sentimenti antisionisti non circolano solo tra i giovani dem, ma anche t… -