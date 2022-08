Fratelli Bianchi, nuova condanna per gli assassini di Willy Monteiro (Di lunedì 29 agosto 2022) , già condannati alla pena dell’ergastolo I Fratelli Marco e Gabriele Bianchi, condannati all’ergastolo per l’omicidio del giovane di Colleferro Willy Monteiro Duarte, hanno ricevuto una nuova condanna. In questo caso, la condanna fa riferimento ad un giro di droga e pestaggi avvenuti prima dell’omicidio di Willy e per cui avevano sulle spalle già ben nove denunce accumulate in 24 mesi. Dopo la condanna in primo grado a cinque anni e quattro mesi di reclusione, l’Appello l’ha ridotta a quattro anni e mezzo. I Fratelli Bianchi aspettano ora la data della Cassazione. Leggi anche: MONACO DI BAVIERA, BIMBA ITALIANA MUORE SCHIACCIATA DA UNA STATUA I Bianchi ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 29 agosto 2022) , giàti alla pena dell’ergastolo IMarco e Gabrieleti all’ergastolo per l’omicidio del giovane di ColleferroDuarte, hanno ricevuto una. In questo caso, lafa riferimento ad un giro di droga e pestaggi avvenuti prima dell’omicidio die per cui avevano sulle spalle già ben nove denunce accumulate in 24 mesi. Dopo lain primo grado a cinque anni e quattro mesi di reclusione, l’Appello l’ha ridotta a quattro anni e mezzo. Iaspettano ora la data della Cassazione. Leggi anche: MONACO DI BAVIERA, BIMBA ITALIANA MUORE SCHIACCIATA DA UNA STATUA I...

