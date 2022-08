Fratelli Bianchi, nuova condanna: 4 anni e mezzo anche per spaccio ed estorsione (Di lunedì 29 agosto 2022) Non solo l’ergastolo per la morte di Willy Monteiro, il giovane pestato di botte, massacrato e ucciso nella notte tra il 5 e il 6 settembre del 2020 a Colleferro, per i Fratelli Bianchi, Gabriele e Marco, arrivano nuovi guai con la giustizia. E una nuova condanna. I due, infatti, sono coinvolti in un’altra inchiesta per un giro di droga, estorsioni e pestaggi e ora sono stati condannati a 4 anni e mezzo. Estorsioni e pestaggi Gabriele e Marco Bianchi, che sono in carcere e dovranno scontare l’ergastolo per la morte di Willy, erano finiti sotto i riflettori anche per un’altra inchiesta, che faceva riferimento a un giro di droga ed estorsioni. I due prima sono stati condannati a 5 anni e 4 mesi, ora in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 29 agosto 2022) Non solo l’ergastolo per la morte di Willy Monteiro, il giovane pestato di botte, massacrato e ucciso nella notte tra il 5 e il 6 settembre del 2020 a Colleferro, per i, Gabriele e Marco, arrivano nuovi guai con la giustizia. E una. I due, infatti, sono coinvolti in un’altra inchiesta per un giro di droga, estorsioni e pestaggi e ora sono statiti a 4. Estorsioni e pestaggi Gabriele e Marco, che sono in carcere e dovranno scontare l’ergastolo per la morte di Willy, erano finiti sotto i riflettoriper un’altra inchiesta, che faceva riferimento a un giro di droga ed estorsioni. I due prima sono statiti a 5e 4 mesi, ora in ...

