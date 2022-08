Fratelli Bianchi, i tre nuovi avvocati assunti per ridurre la pena per l’omicidio di Willy Monteiro (Di lunedì 29 agosto 2022) Marco e Gabriele Bianchi, condannati all’ergastolo per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, hanno assunto tre nuovi avvocati. Si tratta di Valerio Spigarello, Ippolita Naso e Pasquale Ciampa e sono tutti del Foro di Roma. I legali sono stati assunti con l’obiettivo di preparare il processo d’appello dopo la condanna all’ergastolo in primo grado. In attesa del deposito delle motivazioni, dovranno studiare una strategia processuale che molto probabilmente passerà dal tentativo di cambio di imputazione da omicidio volontario a preterintenzionale. Intanto, racconta oggi il Corriere della Sera, arrivano alcuni dettagli sulla nuova condanna ricevuta dai due per spaccio di droga ed estorsione. Il gruppo finito in carcere (ne facevano parte anche altri due amici dei ... Leggi su open.online (Di lunedì 29 agosto 2022) Marco e Gabriele, condannati all’ergastolo perdiDuarte, hanno assunto tre. Si tratta di Valerio Spigarello, Ippolita Naso e Pasquale Ciampa e sono tutti del Foro di Roma. I legali sono staticon l’obiettivo di preparare il processo d’appello dopo la condanna all’ergastolo in primo grado. In attesa del deposito delle motivazioni, dovranno studiare una strategia processuale che molto probabilmente passerà dal tentativo di cambio di imputazione da omicidio volontario a preterintenzionale. Intanto, racconta oggi il Corriere della Sera, arrivano alcuni dettagli sulla nuova condanna ricevuta dai due per spaccio di droga ed estorsione. Il gruppo finito in carcere (ne facevano parte anche altri due amici dei ...

