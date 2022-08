Forza Italia Campania, Rubano: “Polemiche sterili da De Siano, il partito inizia nuova fase” (Di lunedì 29 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Domenico De Siano si sente chiamato in causa in una vicenda che non lo riguarda direttamente. Le fake news che circolano su Forza Italia sono alimentate da altri che a lui sono ben noti. Padre e figlio che chiamano in provincia come possono testimoniare in tanti”. Così Francesco Maria Rubano, vice coordinatore regionale di Forza Italia in Campania e candidato alle elezioni politiche, interviene in riferimento alle dichiarazioni del coordinatore Martusciello ed alla risposta di De Siano.“Abbiamo smascherato le notizie false con le quali hanno invaso le redazioni ed ora si agitano. È partita una fase nuova. nuova nel metodo e nella voglia di affrontare i temi. La ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 29 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Domenico Desi sente chiamato in causa in una vicenda che non lo riguarda direttamente. Le fake news che circolano susono alimentate da altri che a lui sono ben noti. Padre e figlio che chiamano in provincia come possono testimoniare in tanti”. Così Francesco Maria, vice coordinatore regionale diine candidato alle elezioni politiche, interviene in riferimento alle dichiarazioni del coordinatore Martusciello ed alla risposta di De.“Abbiamo smascherato le notizie false con le quali hanno invaso le redazioni ed ora si agitano. È partita unanel metodo e nella voglia di affrontare i temi. La ...

