Fiorentina - Napoli : Le parole in conferenza stampa di Luciano Spalletti e Giacomo Raspadori (Di lunedì 29 agosto 2022) Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha commentato la gara contro la Fiorentina in conferenza stampa, ecco le sue parole : E' stata una partita aperta, giocata uomo contro uomo a viso aperto". La Fiorentina ha giocato con grande forza, è stata una partita molto fisica e aggressiva. Noi siamo stati bravi a prendere il palleggio col passare dei minuti ma poi i passaggi conclusivi si sono rivelati sempre troppo morbidi". "La prestazione è stata buona ma ci voleva maggiore determinazione in fase conclusiva. Poi abbiamo avuto una occasione clamorosa con Lozano e credo che lì si debba centrare la porta, non possiamo sbagliare una occasione così" "Il pareggio è positivo per come è nato, perchè era una partita difficilissima che poi si è rivelata ...

